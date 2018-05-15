ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег

Европейский Союз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новая директива позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем.

Об этом сообщил министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - мказал Горанов, цитирует его Интерфакс.

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трастов, устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами, сотрудничество между органами финансовой разведки, совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

Напомним, ранее ЕС ужесточил контроль над криптовалютами. По подсчетам Европола, примерно 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов от незаконных доходов в Европе отмываются благодаря криптовалютам.