С миру по нитке. Евросоюз выделил дополнительные 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

17 апреля, 15:48
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Беженцы из Украины на границе с Польшей (Фото:depositphotos / Fotoreserg)

Беженцы из Украины на границе с Польшей (Фото:depositphotos / Fotoreserg)

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Евросоюз выделяет дополнительные 50 млн евро на гуманитарную помощь для поддержки украинцев

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщает Управление гуманитарными проектами ЕС в Twitter.

«ЕС выделяет еще 50 млн евро в виде гуманитарной помощи для поддержки нуждающихся украинцев. Это новое финансирование обеспечит предоставление услуг экстренной медицинской помощи, безопасной питьевой воды, убежищ, денежной помощи, поддержки в борьбе с гендерным насилием», — сказано в сообщении.

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Также глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что новый пакет помощи от ЕС будет направлен на удовлетворение наиболее острых гуманитарных потребностей украинцев.

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Ранее сообщалось, что ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине до 1,5 млрд евро.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Евросоюз Беженцы Гуманитарная помощь Война России против Украины

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