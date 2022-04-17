С миру по нитке. Евросоюз выделил дополнительные 50 млн евро на гуманитарную помощь украинцам 17 апреля, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины на границе с Польшей (Фото:depositphotos / Fotoreserg)

Евросоюз выделяет дополнительные 50 млн евро на гуманитарную помощь для поддержки украинцев

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Об этом сообщает Управление гуманитарными проектами ЕС в Twitter.

«ЕС выделяет еще 50 млн евро в виде гуманитарной помощи для поддержки нуждающихся украинцев. Это новое финансирование обеспечит предоставление услуг экстренной медицинской помощи, безопасной питьевой воды, убежищ, денежной помощи, поддержки в борьбе с гендерным насилием», — сказано в сообщении.

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Также глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что новый пакет помощи от ЕС будет направлен на удовлетворение наиболее острых гуманитарных потребностей украинцев.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине до 1,5 млрд евро.

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