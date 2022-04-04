Выделят до 17 млрд евро. Евросоюз изменил законодательство ради увеличения помощи украинским беженцам 4 апреля, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины на станции Пшемысль-Главный в Польше (Фото:Hannah McKay / Reuters)

Совет ЕС утвердил законодательные изменения, позволяющие государствам-членам Евросоюза переориентировать до 17 млрд евро из европейских фондов на поддержку беженцев из Украины.

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Об этом сказано в сообщении Совета ЕС, опубликованном 4 апреля.

«Быстрое изменение законодательства по фондам ЕС свидетельствует о солидарности, которую Европейский Союз продолжает подтверждать по отношению к беженцам из Украины, а также по отношению к государствам-членам, которые их принимают, особенно странам, имеющим общую границу с Украиной», — говорится в сообщении.

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Согласно документу, законодательные изменения позволят государствам-членам ЕС иметь достаточно ресурсов для обеспечения потребностей беженцев в жилье, образовании и здравоохранении.

Как сообщалось, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ Украину покинули свыше 4 млн человек.

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