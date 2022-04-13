Евросоюз согласовал увеличение военной помощи Украине до 1,5 млрд евро

13 апреля, 16:35
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Евросоюз увеличит военную помощь Украине (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз увеличит военную помощь Украине (Фото:REUTERS/Yves Herman)

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Совет Евросоюза утвердил выделение третьего транша военной помощи Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

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«Учитывая новые дополнительные 500 млн евро, ЕС выделил в общей сложности 1,5 миллиарда евро на поддержку поставок военной техники для ВСУ государствами — членами ЕС. Следующие недели будут решающими. В то время как Россия готовится к наступлению на востоке Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и увеличивали военную поддержку Украины, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Средства будут покрывать поставки военного оборудования «для перевозки летального оружия в оборонительных целях», а также средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива ВСУ. Предыдущие транши были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Совет ЕС Военная помощь Транш ЕС Поддержка Украины Жозеп Боррель Война России против Украины

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