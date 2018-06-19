Банки приостановили повышение депозитных ставок

Cредние процентные ставки по банковским вкладам претерпели минимальных изменений за последнюю неделю.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ, сообщает liga.net.

Так, Альфа-Банк Украина повысил процентные ставки для валютных сбережений. БТАБанк снизил депозитные ставки.

В гривне средняя процентная ставка выросла только для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,13%). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,38% годовых. Не претерпела изменений доходность вкладов периодом до 1 месяца (9,58%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 9,89% годовых, а депозиты на период от 3 до 6 месяцев - 11,91% годовых. Средняя ставка сбережений на срок от 6 до 12 месяцев составляет 12,62% годовых.

В долларах США средняя процентная ставка упала по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,09%). Выросла ставка для вкладов на период свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,88%). Не претерпели изменений бессрочные сбережения (0,99%). Вклады периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,04% годовых. Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев составляет 1,25% годовых. Средняя стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев – 2,67% годовых.

В евро стоимость депозитов не изменилась на периоды до 1 месяца(0,65%), от 1 до 3 месяцев (0,88%) и от 3 до 6 месяцев (1,40%). А также бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,68% годовых. Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,84% годовых. Депозиты периодом свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 2,06% годовых.

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам (данные на 18.06.2018)

*Обзор составлен на основании данных по 136 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 18.06.18

Ранее в Нацбанке констатировали, что ставки по депозитам в валюте обновили исторический минимум. Вместе с тем, банки прекратили снижать ставки по депозитам в гривне после того, как Национальный банк Украины несколько раз подряд поднимал свою учетную ставку.