В Украине выросли ставки по депозитам

Средние процентные ставки по банковским вкладам преимущественно выросли за последнюю неделю.

Об этом сообщает liga.net.

Согласно данным мониторинга, повысили ставки МарфинБанк и МистоБанк.

Так, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла для бессрочных сбережений (на 0,05 п.п. до 7,38%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. и предлагают 9,89% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,62% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США максимально выросла по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,10%). Синхронно подорожали бессрочные сбережения и вклады периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 0,99% и до 2,67% годовых соответственно). Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 1,25% годовых.

Лидерами роста доходности стали депозиты в евро. Вклады свыше 12 месяцев подорожали на 0,17 п.п. и предлагают 2,05% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,12 п.п. до 1,40% годовых. Вклады на срок от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,11 п.п. до 1,83% годовых. Синхронно повысились ставки по депозитам на период от 1 до 3 месяцев и по бессрочным сбережениям (на 0,03 п.п. до 0,88% и до 0,68% годовых).

Средние процентные ставки по депозитам:

Ранее в Нацбанке констатировали, что ставки по депозитам в валюте обновили исторический минимум. Вместе с тем, банки прекратили снижать ставки по депозитам в гривне после того, как Национальный банк Украины несколько раз подряд поднимал свою учетную ставку.