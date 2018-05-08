Ставки по депозитам в валюте обновили исторический минимум

Стоимость валютных депозитов обновила исторический минимум. Вместе с тем, банки прекратили снижать ставки по депозитам в гривне после того, как Национальный банк Украины несколько раз подряд поднимал свою учетную ставку.

Об этом говорится в майском квартальном обзоре банковского сектора, опубликованном на сайте НБУ.

"В ответ на жесткую монетарную политику НБУ банки приостановили снижение ставок по гривневым депозитам населения", - отмечает регулятор.

Так, по данным НБУ, стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне сохраняется на уровне 14,2% в течение последних 5 месяцев.

"Вместе с тем продолжается медленное снижение ставок по валютным депозитам. Они в очередной раз обновили исторический минимум: стоимость 12-месячных депозитов в долларах США сократилась на 0.3 п.п. до 3.3% годовых", - добавляет Нацбанк.

Ставки по гривневым кредитам корпорациям незначительно выросли на 1.1 п.п. до 15,5% годовых, ставки по кредитам населению увеличились на 0.4 п.п.

Объемы депозитов населения растут

По итогам первых трех месяцев года объемы банковских вкладов населения выросли на 2,0% по фиксированному на начало года курсу до 475 млрд грн в гривневом эквиваленте, причем росли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные (0,8 % в долларовом эквиваленте).

"Темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению учитывая существенный рост номинальных доходов украинский"", - считают в НБУ.

Депозиты юридических лиц сезонно сократились на 4,8% в течение квартала в 398 млрд грн, что объясняется сезонными факторами. Прирост средств юридических лиц в гривне зафиксировано только в государственных банках (кроме Приватбанка) - на 3,6%, в иностранной валюте - в частных банках и ПриватБанка (+ 6,7% и + 1,3% в долл. Эквиваленте соответственно).

Структура обязательств банков в первом квартале почти не изменилась: доля средств корпораций и населения в ней составляет 76.8%. На депозиты физических лиц приходится более 40% всего банковского фондирования.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2018 года банки Украины возобновили прибыльную деятельность после убыточной работы в четвертом квартале.