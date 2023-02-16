Не прошло и семи лет. Фонд гарантирования окончательно ликвидировал банк Премиум 16 февраля, 09:43 Глава ФГВФЛ Светлана Рекрут (Фото:НВ)

Фонд гарантирования вкладов физлиц окончательно ликвидировал банк Премиум.



Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию ПАО Коммерческий банк Премиум, которая длилась семь лет.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

7 февраля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ ПРЕМИУМ как юридического лица.

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«Таким образом ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован», — отметили в Фонда.

Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка Премиум завершены.

Ранее сообщалось, что в год полномасштабного вторжения РФ чистая прибыль украинских банков упала на 53 млрд грн. Банки вынуждены были увеличивать свои резервы.