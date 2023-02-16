Не прошло и семи лет. Фонд гарантирования окончательно ликвидировал банк Премиум
Глава ФГВФЛ Светлана Рекрут (Фото:НВ)
Фонд гарантирования вкладов физлиц окончательно ликвидировал банк Премиум.
Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию ПАО Коммерческий банк Премиум, которая длилась семь лет.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
7 февраля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ ПРЕМИУМ как юридического лица.
«Таким образом ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован», — отметили в Фонда.
Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка Премиум завершены.
Ранее сообщалось, что в год полномасштабного вторжения РФ чистая прибыль украинских банков упала на 53 млрд грн. Банки вынуждены были увеличивать свои резервы.