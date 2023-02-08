Бывший Русский стандарт. НБУ признал банкротом банк россиянина Рустама Тарико 8 февраля, 11:05 Форвард Банк признали неплатежеспособным (Фото:Forward Bank via Facebook)

НБУ признал неплатежеспособным Форвард Банк россиянина Рустама Тарико. Раньше он работал в Украине под брендом Русский стандарт.

НБУ признал неплатежеспособным Форвард Банк россиянина Рустаму Тарико. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Форвард Банк признали банкротом из-за необратимого ухудшения финансового положения. Такое решение правление НБУ приняло 7 февраля.

Видео дня

Банк считался проблемным с 24 ноября 2022 года. Основанием для такого решения стало падение доходов банка, что создавало риски уменьшения его регулятивного капитала и нарушения нормативов.

С тех пор положение банка только ухудшалось — падение капитала продолжилось и перспектив его улучшения не было никаких.

Отмечается, что доля Форвард Банка составляла всего 0,1% от активов платежеспособных банков и его банкротство не отразится на стабильности банковского сектора Украины.

Все вкладчики банка могут вернуть свои деньги через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 21 января 2023 года составляет 1 535,6 млн грн.

До середины ноября 2014 года банк Форвард работал в Украине под брендом Русский стандарт. Тогда СМИ писали, что крупнейший в секторе потребительского кредитования банк Русский стандарт начал замораживать свой бизнес до наступление более благоприятной экономической ситуации.

В ноябре этого года Нацбанк временно лишил российских акционеров права голоса в банках Форвард, Украинский капитал и Первый инвестиционный банк.