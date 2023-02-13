Чистая прибыль украинских банков упала более чем на 50 млрд грн — НБУ 13 февраля, 08:44 Банки вынуждены были увеличить резервы (Фото:НБУ / Flickr)

В год полномасштабного вторжения РФ чистая прибыль украинских банков упала на 53 млрд грн. Банки вынуждены были увеличивать свои резервы.

По итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее. Об этом говорится в сообщении НБУ.

По состоянию на 1 января текущего года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн. Это перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн.

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При этом, пять наиболее прибыльных банков сформировали 89% всей прибыли сектора.

Главным фактором падения прибыли стал существенный рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны. За год отчисления в резервы под кредиты составили 107,1 млрд; под другие активы и риски банки зарезервировали еще 11,7 млрд грн.

Рентабельность капитала банковского сектора составила 10,9% против 35,1% годом ранее. Чистый процентный доход банков вырос на 29% год к году.

Процентные доходы выросли в значительной степени благодаря существенному притоку ликвидности в банковский сектор.

В НБУ отметили, что после резкого понижения в первые месяцы российского вторжения комиссионные доходы возобновили рост благодаря стабильному спросу на банковские услуги и постепенному восстановлению тарифов. За второе полугодие 2022 года чистый комиссионный доход почти восстановился до показателей 2021 года; по итогам года он сократился на 14% год к году.

Операционные расходы составили около половины совокупного чистого процентного и чистого комиссионного дохода.

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за год на 75%. По итогам четвертого квартала этот показатель составил 41,9 млрд грн против 25 млрд грн в четвертом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году доля неработающих кредитов в украинских банках выросла до 38% из-за полномасштабного вторжения РФ.