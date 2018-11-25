Законы о растаможивании авто на еврономерах вступили в силу

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Один из законов предусматривает льготный период для легализации автомобилей на иностранных номерах
znak.vn.ua

Один из законов предусматривает льготный период для легализации автомобилей на иностранных номерах

В воскресенье, 25 ноября, вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с европейской регистрацией №8487 и №8488. Об этом сообщили в парламентской газете Голос Украины.

Закон №8487 изменит модель акцизного налога, в частности, введет базовые ставки акциза.

Для новых авто с бензиновым двигателем до 3000 кубических см базовая ставка составит 50 евро, для более емких двигателей – 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб. см ставка составит 75 евро, для более кубатурных – 150 евро.

Отмечается, что к базовым ставкам будут применяться два коэффициента. В первом случае его величина зависит от объема, во втором – от возраста транспортного средства.

Этот закон предусматривает льготный период для легализации автомобилей на иностранных номерах. Второй документ регламентирует административную ответственность за нарушение сроков растаможки.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении эти законопроекты. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу.

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