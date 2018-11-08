Рада ввела штрафы для автомобилей на еврономерах

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, с технико-юридическими поправками.

Проект закона №8488 поддержали 245 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Как отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, ко второму чтению народные депутаты подали 67 предложений к законопроекту, из которых комитет поддержал 10.

"Остальные 57 предложений можно объединить в две группы. Это - изъятие из взаимодействия Национальной полиции, чтобы и дальше нельзя было останавливать нарушителей таможенного законодательства. А вторая – значительное сокращение штрафов, чтобы снова провоцировать нарушения законодательства", – сказала Южанина, передает Интерфакс-Украина.

Документом установлено обязательство граждан ввозить автомобили в режиме транзита только при условии внесения ими денежного залога в размере таможенных платежей.

При этом ввезенные в таких режимах авто запрещено передавать во владение или пользование третьим лицам, или использовать для предпринимательства или получения доходов в Украине. За такое нарушение предусмотрены штрафы в размере до 34 тыс. грн.

Граждане также обязаны зарегистрировать ввезенный автомобиль в течении 10 суток в любом органе доходов и сборов на всей таможенной территории Украины.

Закон усиливает штрафы за нарушение сроков ввоза личных автомобилей в таможенном режиме транзита. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8,5 тыс. грн, а за нарушение сроков перемещения авто в таможенном режиме временного ввоза – 17 тыс. грн.

Теперь штраф в таком же размере будет взыматься только за превышение срока от 10 до 20 суток. От 20 до 30 суток он составит 85 тыс. грн, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) – 170 тыс. грн, или их конфискацию по решению суда. При этом отменена норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.

В то же время, законопроект содержит изменения в закон о Нацполиции, которые содержат нормы об остановке автомобиля с иностранными номерами.

Отметим, что Верховная Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на еврономерах.