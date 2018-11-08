В Украине приняли первый закон о растаможке автомобилей на еврономерах

Верховная Рада Украины изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей на еврономерах.

За принятие во втором чтении и в целом законопроекта №8487 проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226.

Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для автомобилей с бензиновым двигателем до 3 тыс. куб. см - €50, свыше 3 тыс. куб. см - €100, для авто на дизеле с объемом двигателя до 3,5 тыс. куб. см - €75 и свыше - €100.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. В первые 90 календарных дней после вступления в силу данного закона будет действовать понижающий коэффициент 0,5 для базовых ставок. Размер акцизного налога, который надо будет уплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Коэффициент возраста - количество полных календарных лет. Коэффициент двигателя будет рассчитываться следующим образом: показатель объема двигателя будет делиться на 1000.

Напомним, что в июле, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №8487 и 8488, разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. Однако, в сентябре профильный парламентский комитет заблокировал данные законопроекты.

6 ноября комитет рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №8487 о снижении акцизного налога с автомобилей. Также комитет рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект №8488 об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.