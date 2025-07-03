Болезненный удар. Важнейшие для Кремля доходы для финансирования войны обвалились на треть

Доходы России от нефти и газа в июне упали на 33,7% по сравнению с июнем 2024 года до 494,8 миллиарда рублей ($6, 29 миллиарда), что является самым низким показателем с января 2023 года на фоне низких цен на нефть и укрепления рубля.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

Доходы от нефти и газа являются важнейшим источником денежных поступлений для Кремля, составляя около четверти общих доходов федерального бюджета.

За первое полугодие нефтегазовые доходы сократились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,73 трлн рублей.

«Сокращение доходов является болезненным для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года», — говорится в публикации. — «Россия увеличила государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта, что является самым высоким уровнем со времен холодной войны. Расходы на оборону составляют 32% от общих расходов федерального бюджета на 2025 год».

Министерство финансов РФ изначально планировало заработать 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа в этом году, но из-за падения цен на нефть оно пересмотрело этот прогноз до 8,32 трлн рублей, пишет Reuters.

Как сообщалось, доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года сократились на 53%, с 1,09 триллиона рублей до 512,7 млрд рублей. А по сравнению с маем 2024 года они упали на 35%.

Падение цен на энергоносители побудило правительство РФ повысить прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% валового внутреннего продукта с 0,5% на 2025 год.

В 2024 году в российский бюджет поступило от нефти и газа 11,13 триллиона рублей.