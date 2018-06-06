В бюджетном комитете Рады поддержали отставку Данилюка

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал проект постановления об увольнении министра финансов Украины Александра Данилюка.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Оппозиционный блок Николай Скорик, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, отставку согласовали большинством голосов.

"Было представление премьера на увольнение, его одобрили ", - сказал Скорик, и добавил, что вопрос отставки главы Минфина Верховная Рада может рассмотреть в четверг, 7 июня

Также эту информацию Украинской правде подтвердил член комитета, народный депутат Юрий Левченко.

"Поэтому сам я голосовал против, хотя и считаю, что Данилюк должен уйти", - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что рассмотрение этого вопроса происходило с грубым нарушением процедуры: во-первых, оно не было включено в повестку дня и вносилось "с голоса", во-вторых, самого министра не было на комитете, и он не имел возможности выразить свою точку зрения.

По информации руководителя Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде Виктора Мазярчука, на заседание комитета Данилюк был приглашен, но от Минфина никого не было.

"Если бы Данилюк присутствовал, то, вероятно, "дискуссия была бы жаркая и, возможно, решение не принято. Воздержались 3 человека. Единственным, кто публично отметил, что решение не правильное и нужно заслушать министра, был Виктор Пинзеник", - указал Мазярчук.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Данилюка с должности министра финансов, и попросил народных депутатов поддержать это представление.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления (№8433) об увольнении министра финансов с должности.

Напомним, что на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и хотел это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Позже Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.