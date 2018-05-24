Украина впервые ввела санкции против Курченко

Санкции введены сроком на три года

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины впервые внесла в санкционный список украинского бизнесмена Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Об этом свидетельствует обновленный список попавших под санкции лиц на сайте президента Украины.

Санкции предусматривают блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом), предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.

Кроме того, санкции полностью или частично запрещают совершение сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно данному закону.

Согласно санкциям, Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства. Санкции введены сроком на три года.

Отметим, что Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 годов совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. С марта 2014 года он находится в международном розыске.

Курченко также организовал масштабную схему с целью уклонения от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов, что нанесло государству 14 млрд грн убытков.

В схемах олигарха по уклонению от налогов в особо крупных размерах был также задействован Одесский нефтеперерабатывающий завод. По данным следствия, на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 годы государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

Кроме того, в последнее время Курченко занимается незаконным экспортом украинского угля из оккупированного Донбасса.

А августе 2017 года СМИ сообщали, что Россия наладила нелегальные поставки антрацита из оккупированного Донбасса в Европу. Позже СМИ писали, что подконтрольная Курченко компания Газ-Альянс стала единственным поставщиком угля с территорий, подконтрольных "Л/ДНР".