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Украина получила первый транш от МВФ

Сегодня, 10:41
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Благодаря траншу международные резервы Украины выросли до максимума за пять лет

Украина получила первый транш на сумму в $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Речь идет о программе кредитования Stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

Таким образом, из-за поступления 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд) международные резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря. Это пятилетний рекорд: в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

По оценкам НБУ, теперь Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов около $20 млрд, что превышает последний прогноз Нацбанка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году. Такой результат был достигнут благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

Напомним, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования Stand-by для Украины. Общий обьем новой 14-месячной программы - $3,9 млрд.

Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время просмотра успехов Украины в выполнении условий Меморандума.

"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - отмечают в Министерстве финансов.

Вместе с тем, программа будет охватывать целый ряд ключевых для развития страны мероприятий: продолжение фискальной консолидации для постоянного уменьшения бремени государственного долга, поддержание Нацбанком гибкого обменного курса и жесткой монетарной позиции с целью снижения инфляции и дальнейшего накопления международных резервов, активизация реформ, направленных на дальнейшее усиление администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

Теги:   Транш МВФ МВФ Кредит

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