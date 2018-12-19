МВФ утвердил новую программу для Украины в размере $3,9 млрд и готов предоставить первый транш Сегодня, 00:13 53 Цей матеріал також доступний українською Это - десятая программа МВФ для Украины

Во вторник, 18 декабря, исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования Stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Общий обьем новой 14-месячной программы - 3,9 млрд долл. Объем первого транша, который поступит в Украину в ближайшее время - 1,4 млрд долл.

Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время просмотра успехов Украины в выполнении условий Меморандума.

"Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - отмечают в министерстве.

Вместе с тем, программа будет охватывать целый ряд ключевых для развития страны мероприятий: продолжение фискальной консолидации для постоянного уменьшения бремени государственного долга, поддержание Нацбанком гибкого обменного курса и жесткой монетарной позиции с целью снижения инфляции и дальнейшего накопления международных резервов, активизация реформ, направленных на дальнейшее усиление администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией.

"МВФ - это якорный кредитор для других официальных кредиторов Украины, которые уже сейчас дают нам кредиты на особых условиях, недоступных на рынке. Средства уже поступают в бюджет Украины и помогают нам обеспечить макрофинансовую стабильность - а это особенно важно в преддверии сложного избирательного года", - сказала Министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописаны в Меморандуме. Его текст будет обнародован в ближайшее время.

Напомним, 19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

В сентябре МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by.

Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.