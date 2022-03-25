США и ЕС договорились уменьшить зависимость от российских энергоресурсов — заявление 25 марта, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о достижении соглашения по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов и укреплению европейской энергетической безопасности.



Об этом сообщается на сайте Белого дома.

США и ЕС договорились создать Целевую группу по энергетической безопасности, которую будут возглавлять представитель Белого дома и представитель главы Европейской комиссии. Она будет работать над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС в рамках подготовки к следующим зимам, одновременно поддерживая цель ЕС по прекращению зависимости от российских ископаемых видов топлива.

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Усилия будут направлены на диверсификацию поставок сжиженного природного газа (СПГ) и снижение спроса на природный газ.

«Соединенные Штаты будут работать с международными партнерами и будут стремиться обеспечить дополнительные объемы СПГ для европейского рынка в размере не менее 15 млрд кубометров в 2022 году с ожидаемым увеличением в будущем», — говорится в сообщении.

Европейская комиссия подготовит обновленную нормативно-правовую базу по энергетической безопасности, а также будет работать с государствами-членами ЕС над ускорением рассмотрения и утверждения проектов по созданию инфраструктуры для импорта СПГ.

Европейская комиссия будет работать с государствами-членами ЕС, чтобы обеспечить, по крайней мере до 2030 года, дополнительный спрос примерно на 50 млрд кубометров американского СПГ.

«Соединенные Штаты и Европейская комиссия будут привлекать ключевые заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, и разработают немедленные рекомендации по снижению общего спроса на газ за счет ускорения внедрения на рынке мер по переходу на экологически чистую энергию», — сообщили в Белом доме.

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Немедленное сокращение спроса на газ может быть достигнуто за счет повышения энергоэффективности, в том числе путем установки интеллектуальных термостатов и тепловых насосов. Cокращение потребления за счет экономии энергии в домах может помочь экономить ежегодно 15,5 млрд кубометров газа. Всего ЕС планирует снизить ежегодное потребление на 170 млрд кубометров к 2030 году.

Напомним, что Германия выступает против введения вслед за США и Великобританией запрета на импорт российских энергоносителей. По словам министра экономики Роберта Хабека, Берлин работает над тем, чтобы к осени следующего года сделать экономику Германии независимой от российского угля, а к концу года — от российской нефти, но не может рассчитывать на отказ от импорта российского природного газа в ближайшее время.

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