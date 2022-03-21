Долгосрочное партнерство. Германия будет покупать газ у Катара, чтобы снизить зависимость от российских поставок

21 марта, 02:01
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Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики. Так страна стремится стать более независимой от поставок российского газа на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает DW.

В понедельник, 20 марта, он встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамиром бен Хамадом Аль Тани.

Хабек рассказал, что согласованное партнерство предусматривает не только поставки сжиженного природного газа в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей и меры по усилению энергоэффективности.

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Также министр экономики заявил, что теперь главы немецких компаний, сопровождающие его во время визита, проведут с катарской стороной подробные переговоры по заключению контрактов. О каких именно объемах газа идет речь, он не уточнил.

До визита Хабек говорил, что могут быть и краткосрочные, и долгосрочные поставки газа из Катара. Министр заявил о планах форсировать сооружение в Германии терминалов для приема сжиженного природного газа, одним из крупнейших поставщиков которого в мире является именно Катар.

Ранее сообщалось, что Германия и Норвегия рассматривают возможность строительства водородного трубопровода между двумя странами, чтобы снизить зависимость Европы от поставок энергоресурсов из России.

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Германия, крупнейшая экономика Европы, получает больше половины газа, половину угля и примерно треть нефти из России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал увеличить национальные хранилища газа и угля, чтобы снизить возможность любых потенциальных перебоев с поставками. Правительство также покупает сжиженный природный газ и поддерживает усилия по строительству новых терминалов СПГ.

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Германия выступает против введения вслед за США и Британией запрета на импорт российских энергоносителей.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Газ Германия Энергетика Катар Российский газ Роберт Хабек Война России против Украины

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