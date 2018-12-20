Сотрудничество с МВФ. СМИ опубликовали полный текст Меморандума Сегодня, 16:00 81 Цей матеріал також доступний українською Первый транш по новой программе МВФ будет перечислен до 25 декабря

Издание Экономическая правда опубликовало полный текст Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. С ним можно ознакомиться здесь.

Согласно меморандуму, Украина должна выполнить следующие обязательства:

1. Консолидировать Государственную фискальную службу в два отдельных юридических лица: Налоговую службу и Таможенную службу до конца апреля 2019 года. Обе службы будут отчитываться министру финансов.

2. Принять решение о повышении тарифов на теплоснабжение, начиная с 1 января 2019 года, с учетом более высокой оптовой цены на газ для остальных тепловых компаний до конца декабря 2018 года. С 1 января 2020 Нафтогаз будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по преимущественным рыночным ценам, отмена поставок по специальным обязательствам (PSO) произойдет до 1 мая 2020 года.

3. К концу декабря 2018 года НБУ обнародует изменения в существующее положение об операциях со связанными лицами. В дополнение к этому, к той же дате Национальный банк примет изменения в свои правила относительно капитала, предусматривающие уменьшение регулятивного капитала на объемы кредитов, предоставленных связанным лицам, сверх нормативных ограничений.

4. Минфин будет регулярно отчитываться о прогрессе в восстановлении активов и о судебных процессах в отношении четырех государственных банков. Первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 года.

5. Верховная Рада примет закон о Сплите и полномочиях НКЦБФР (№2413 6303) до конца марта 2019 года.

6. Назначение в ВАСУ по крайней мере 35 антикоррупционных судей с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками до конца апреля 2019 года.

7. К концу июня 2019 года НБУ должен принять меры против банков, которые не соответствуют требованиям по капиталу.

8. Завершение отчета об аудите НАБУ до конца июля 2019 года.

Напомним, 18 декабря исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописанные в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

В сентябре МВФ сменил программу помощи Украине со EFF на stand-by.

Программа международной помощи stand-by предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.