Украина и МВФ достигли рабочей договоренности по программе stand-by на $3,9 млрд

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Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне

Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне

Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF).

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", - цитирует агентство Интерфакс-Украина сообщение МВФ.

Согласно сообщению, достигнутая на рабочем уровне договоренность подлежит утверждению со стороны менеджмента и совета директоров МВФ. Заседание совета ожидается после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и увеличения тарифов на газ и отопление для населения, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

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Напомним, что МВФ заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by. Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Программа расширенного финансирования (EFF) была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.  Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд. 

Журнал Новое Время №38

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