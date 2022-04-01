86% приостановили или сократили работу. Как война повлияла на бизнес, как отреагировали предприниматели, чего ожидают от государства 1 апреля, 11:59 Цей матеріал також доступний українською Киевская школа экономики выступила заказчиком исследования о влиянии войны на деятельность украинского бизнеса (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Война замедлила или остановила работу 86% украинских компаний.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research среди руководителей малого, среднего и крупного бизнеса по заказу Киевской школы экономики.

Видео дня

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Инфографика: KSE

Отвечая на вопрос «Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?», предприниматели на первое место поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом, помощь с логистикой (17%).

Инфографика: KSE

Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия. Для этого украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже добились результата и столько же планируют приобщиться к трансформации.

Сложные для бизнеса времена отражаются на фонде заработной платы и закупках — всего 3−5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальную помощь, 14−19% продолжают выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили, либо вообще прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

Инфографика: KSE

«Мы нуждаемся в мощной экономике, мощном бизнесе в тылу, чтобы способствовать победе на фронте. Бизнес должен работать. Если владелец или предприниматель не на фронте, то его фронт — эффективность его бизнеса, обеспечение потребностей экономики военного времени, создание и поддержка рабочих мест, выплата зарплат и налогов, выполнение заказов. Мы, в KSE, помогаем украинским предпринимателям трансформировать и адаптировать свой бизнес в экономику военного времени, продолжать работать и быть успешными и нужными», — отметил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики.

«Украинцы умеют и хотят работать даже в условиях войны. К стрессу нашим землякам не привыкать, даже в мирное время его ощущали не менее трех четвертей. Мы очень антихрупкая нация. И теперь, в этом „форс-мажоре“, люди дела пытаются продолжать выполнять обязательства перед заказчиками, хотя половина испытывает падение количества клиентских запросов. Это еще одно проявление жизнеспособности украинцев», — прокомментировала результаты исследования Евгения Близнюк, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.

Полный отчет по результатам опроса доступен по ссылке.

Опрос проведен среди 355 владельцев и руководителей бизнеса методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus представляет структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18−60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения исследования: 22 марта 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.