42% предпринимателей не работают вообще. Как российская агрессия повлияла на малый и средний бизнес — опрос, инфографика 15 марта, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Только 14% представителей малого и среднего бизнеса имеют запас финансовой устойчивости на полгода и больше (Фото:Pexels / Pixabay)

Каждый четвертый представитель (24%) малого и среднего бизнеса заявил о полном отсутствии резервных финансовых средств.

Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей МСБ — участников проекта Unlimit Ukraine.

Треть респондентов ( 32%) сообщает, что период финансовой устойчивости их бизнеса составит несколько месяцев. Еще 22% рассчитывают на один месяц. На полугодовой запас прочности рассчитывает 9% респондентов, а год смогут продержаться только 5% опрошенных представителей МСБ в случае, если не удастся возобновить деятельность.

«В настоящее время 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ, что в целом соответствует тенденции в бизнес-среде (среди компаний-членов ЕБА полноценно работают сейчас 17%)», — говорится в сообщении Ассоциации.

14% представителей МСБ заявили, что им пришлось ограничить географию деятельности, а 3% закрыли часть торговых точек или отделений. При этом 13% перешли на работу онлайн. Только 4% представителей МСБ планируют закрывать свой бизнес.

Инфографика: Європейська бізнес асоціація

Несмотря на ограниченные ресурсы, владельцы компаний стараются всячески поддерживать своих сотрудников, часто из собственных средств:

— 27% продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме;

— 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее;

— 29% опрошенных предпринимателей приняли дополнительные меры поддержки своих работников, среди которых материальная и психологическая помощь, помощь с эвакуацией и обеспечением жильем.

В то же время:

— 21% сообщают об отсутствии возможности выплачивать заработную плату;

— 19% были вынуждены сократить выплаты;

— 17% отправить персонал в неоплачиваемые отпуска

— 8% - увольнять людей.

Помощью от государства в размере 6500 грн планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей МСБ, по 19% либо не планируют этого делать, либо находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата.

МСБ также активно привлечен к помощи армии и теробороне. Подавляющее большинство опрошенных (67%) помогают финансово, 26% оказывают услуги, 24% поставляют продукцию, 10% - медикаменты, 9% - средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, защищающих страну. Также предприниматели приобщаются к борьбе на информационном фронте, волонтерят, предоставляют транспорт, поддерживают переселенцев и беженцев.

*Опрос проводился с 11 по 14 марта среди физических лиц-предпринимателей, являющихся участниками проекта по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняло участие 156 предпринимателей.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал проведение масштабной налоговой реформы, которая, в частности, коснется и малого бизнеса.

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