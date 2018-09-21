Расходы на субсидии в Украине сократились в 4 раза

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза, или на 2,5 млрд грн меньше аналогичного показателя за 2017 год.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

Субсидии назначены 2,9 млн домохозяйств, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью составил 96,5 грн в августе-2018, сократившись за год а 37%.

В августе-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2,4 млн домохозяйств, что на 12% больше, чем в июле.

В 2017 году общая сумма субсидий составила 3,9 млрд грн, или в 1,4 раза ниже, чем за 2016 год.

Напомним, с 1 мая 2017 вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В апреле Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.

В конце сентября Кабмин изменил порядок расчета "отопительной" субсидии. 22 января 2018 года, в Украине стартовала монетизация субсидий.

Недавно в Украине создали единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.