Кабмин утвердил реестр получателей субсидий

Кабинет Министров утвердил положение о едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который должно ввести Министерство социальной политики.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Регистрация субсидиантив поможет контролировать выделенные из госбюджета средства и в целом повысит эффективность программы субсидий на оплату коммунальных услуг.

Напомним, с 1 мая 2017 года вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В апреле Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.

В конце сентября Кабмин изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

Позже, 22 января 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий.