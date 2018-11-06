Омелян рассказал о продвижении проекта Hyperloop в Украине

Реализация проекта Hyperloop в Украине идет по плану, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ.

"Мы придерживаемся графика. До конца года ожидаем научное обоснование от НАНУ, понемногу уже ищем инвесторов, понимаем, где эта площадка может быть. Есть интересные вещи. Как только будем готовы выйти публично – сразу же об этом скажем", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Ассоциация технического мониторинга (TÜV SÜD) из Мюнхена проведет сертификацию украинского проекта Hyperloop.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 годах. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Скорость капсулы Hyperloop может превышать 600 километров в час.

Напомним, что в конце февраля Омелян заявил, что в Днепре планируется строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop. Об этом он рассказал после подписания меморандума о создании Центра транспортных инноваций HypeUA. Глава Укроборонпрома Павел Букин предварительно оценил его стоимость в $3 млрд.

Руководитель проекта Александр Озеран отметил, что 1 км Hyperloop будет стоить $11-17 млн, а длина тестовой площадки составит 0,5 км.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман позже отметил, что реализация инициативы Hyperloop будет проходить без поддержки правительства Украины.

В июне стало известно, что Мининфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.