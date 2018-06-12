НБУ объяснил причины роста цен в Украине

Майский показатель инфляции в Украине оказался ниже прогноза Национального банка (НБУ), опубликованного в инфляционном отчете за апрель 2018 года. Это произошло в основном благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, уточняют в НБУ, не так быстро, как в апреле, росли административно регулируемые цены из-за замедления роста цен на табачные изделия и умереннее, чем в прошлом году, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно данным НБУ, базовая инфляция в мае замедлилась - до 9,3% в годовом измерении.

"Как и ожидалось, постепенно исчерпывается действие временных факторов предложений, которые вызвали превышение фактических показателей потребительской инфляции во второй половине 2017 года и в первые месяцы текущего года", - говорится в сообщении.

Это происходит вследствие как более благоприятных погодных условий в этом году по сравнению с весенними заморозками в прошлом году, так и расширению предложения импортной продукции.

"Дополнительным фактором является проведение Нацбанком жесткой монетарной политики, которая проявилась прежде всего из-за укрепления обменного курса гривни с январе 2018 года", - уточняет НБУ.

В то же время, как и в предыдущие месяцы, сохранялось давление на цены со стороны дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также быстрого восстановления потребительского спроса.

"Учитывая постепенное исчерпание временных факторов предложения, которые действовали в прошлом, и достаточно жесткие монетарные условия Национальный банк ожидает дальнейшее постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом (8,9% г/г на конец 2018) и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года", - заключили в НБУ.

Напомним, что потребительские цены в мае 2018 года практически не изменились.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 составила 13,7% , ускорились с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году - 24,9%. Добавим, что в феврале 2018 инфляция составила 0,9% и в январе - 1,5%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, до 2020 года инфляция снизится до 5% годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 году может снова превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.