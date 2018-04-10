Всемирный банк дал неутешительный прогноз роста цен в Украине

Во Всемирном банке считают, что инфляция в Украине будет расти быстрее прогнозов Нацбанка

Инфляция в Украине в 2018 году может вновь превысить ожидания Национального банка (НБУ) на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда.

Об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передает Интерфакс-Украина.

"Расходы на оплату труда в Украине в 2018 году могут превысить 18% ВВП", - отметила она.

Отметим, что потребительская инфляция в Украине превысила ожидания НБУ. По итогам 2017 года инфляция составила 13,7%, ускорившись в сравнении с 12,4% в 2016 году.

Напомним, что в феврале 2018 года потребительская инфляция замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.

В НБУ надеются, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.