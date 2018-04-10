Всемирный банк дал неутешительный прогноз роста цен в Украине

0 комментировать
Во Всемирном банке считают, что инфляция в Украине будет расти быстрее прогнозов Нацбанка

Во Всемирном банке считают, что инфляция в Украине будет расти быстрее прогнозов Нацбанка

Инфляция в Украине в 2018 году может вновь превысить ожидания Национального банка (НБУ) на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда.

Об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач, передает Интерфакс-Украина.

"Расходы на оплату труда в Украине в 2018 году могут превысить 18% ВВП", - отметила она.

Отметим, что потребительская инфляция в Украине превысила ожидания НБУ. По итогам 2017 года инфляция составила 13,7%, ускорившись в сравнении с 12,4% в 2016 году.

Напомним, что в феврале 2018 года потребительская инфляция замедлилась на 0,9% в сравнении с январем 2018 года.

В НБУ надеются, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове