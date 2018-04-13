НБУ назвал причины роста цен

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что высокий уровень инфляции в марте вызван существенным подорожанием продуктов питания.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Как и в предыдущем месяце, основной причиной высокой инфляции стало прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание продуктов питания. Также поддерживал инфляционное давление дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда. На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса. Оставались высокими и инфляционные ожидания отдельных групп экономических агентов", - отметили в Нацбанке.

При этом, регулятор отмечает, что проведение жесткой монетарной политики сдерживало инфляционное давление. В частности, через канал обменного курса.

Как и ожидалось, говорят в НБУ, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это привело к переходу от девальвационного тренда к укреплению гривни с января 2018 года.

"Усиление гривни как к доллару США, так и к валютам стран-торговых партнеров сказалось прежде всего на ценах топлива и импортных товаров", - добавили в НБУ.

Дополнительными факторами, которые сдерживали инфляцию, было уменьшение влияния от повышения цен и тарифов, регулируемых административно, а также коррекция цен на нефть.

Напомним, что в марте 2018 года потребительские цены повысились на 1,1%. Инфляция составила 13,2% в годовом измерении в сравнении с 14% в феврале этого года. В январе-марте инфляция составила 3,5%.

Национальный банк в средине апреля сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, инфляции - на уровне 8,9%.