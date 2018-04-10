Инфляция в Украине ускорилась в марте

Потребительская инфляция в Украине в марте 2018 года ускорилась до 1,1% в сравнении 0,9% в феврале.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины во вторник, 10 апреля.

В годовом измерении (месяц к аналогичному месяцу предыдущего года) рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля и 14,1% по итогам января.

Базовая инфляция в марте-2018 ускорилась до 1,4%, тогда как в феврале она была зафиксирована на уорвне 0,6% и 0,7% – в январе. При этом в годовом измерении она также замедлилась – до 9,4% (с 9,6% в феврале и 9,7% в январе).

Инфляция с начала года (за три месяца, январь-март) в Украине составила 3,5%, базовая инфляция – 2,7%.

Напомним, потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 года составила 13,7%, ускорившись с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году – 24,9%.

Ранее в НБУ отмечали, что рост цен в Украине достиг пика в июне 2017 года из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания. Кроме того, для НБУ оказался неожиданностью рост цен в ноябре - инфляция росла выше темпов, которые прогнозировал регулятор.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, к 2020 году инфляция снизится до 5% годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 году может вновь превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.