МВФ улучшил прогноз госдолга Украины

Международный валютный фонд прогнозирует снижение уровня совокупного государственного и гарантированного долга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года.

Об этом говорится в докладе организации Fiscal monitor, передает Интерфакс-Украина.

По расчетам МВФ, в 2018 году госдолг страны составит 70,5% ВВП, в будущем году – 68,8% ВВП, в 2020 году – 64,4% ВВП, в 2021 году – 60,4% ВВП, в 2022 году – 56,4%.

Кроме того, Фонд прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины в ближайшие два года.

По оценкам МВФ, дефицит бюджета в этом году составит 2,5% ВВП, в 2019 году – 2,6% ВВП, затем ожидается сокращение до 2,3% ВВП в 2020 году, до 2,2% ВВП в 2021 году, до 2,2% ВВП в 2022 году и до 2,1% ВВП в 2023 году.

Поступления в консолидированный бюджет в 2018 году МВФ оценивает в 40,5% ВВП при расходах 43% ВВП.

Прогноз на 2019 год предполагает рост и бюджетных доходов до 40,7% ВВП и одновременно расходов до 43,3% ВВП, на 2020 год – снижение до 40,2% ВВП и 42,5% ВВП соответственно, на 2021 год – до 39,8% ВВП и 42,1% ВВП соответственно, на 2022 год – до 39,6% ВВП и 41,7% ВВП соответственно, после чего, в 2023 году ожидается незначительное повышение – доходов – до 39,8% ВВП, расходов – до 41,8% ВВП.

Читайте также: МВФ спрогнозировал курс гривни на следующий год

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 67,2% с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4% с 68,4% ВВП в 2020-м.

На конец первого полугодия 2018 года государственный долг составлял 1,7 трлн грн, или $66,1 млрд, в том числе внешний – $37,5 млрд, а совокупный – почти 2 трлн грн, или $76,3 млрд.

Правительство Украины в конце августа этого года пересмотрело среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга в отношении к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего долга вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предполагает до конца следующего года достичь 52% и до конца 2020 года иметь долг не более 49% ВВП.