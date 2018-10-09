МВФ спрогнозировал курс гривни на следующий год

Фонд оценивает номинальный ВВП в долларовом выражении в $132,928 млрд по итогам 2019 года

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках оценки динамики экономики Украины в 2019 году предполагает снижение среднегодового курса гривни до 28,65 грн/$.

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики Фонда, передает Интерфакс-Украина.

МВФ прогнозирует рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на 14,7% - до 3421,4 млрд грн, в 2019-м - на 11,33%, до 3809,1 млрд грн и в 2020-м - на 11,42%, до 4244 млрд грн.

Также Фонд оценивает номинальный ВВП в долларовом выражении в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.

Таким образом, Фонд исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/$1, в 2019-м девальвирует на 5,89% - до 28,65 грн/$1, а в 2020-м - еще на 4,43%, до 29,92 грн/$1.

По данным Национального банка Украины средний курс гривни с начала текущего года составляет 26,99 грн/$1.

Также МВФ снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%.

Украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн/$.

Ранее в Минфине сообщали, что в следующем году курс гривни может укрепиться до 29,4 грн/$ после девальвации к 30,1 грн/$ в текущем году.