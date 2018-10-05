Всемирный банк обновил прогноз долга Украины

Всемирный банк улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 67,2% с 75,1% ВВП, до 64,8 с 73,5% ВВП в 2019-м и до 62,4% с 68,4% ВВП в 2020-м.

Об этом говорится в экономическом обзоре Всемирного банка по Украине, передает Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозу, в 2021 году этот показатель ожидается на уровне 58,4% ВВП.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал резкое сокращение госдолга Украины.

Напомним, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в долларовом выражении в 2017 году увеличился на 7,5%, или $5,3 млрд – до $76,3 млрд, в гривне – на 11%, или 211,9 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

На конец первого полугодия 2018 года государственный долг составлял 1,7 трлн грн, или $66,1 млрд, в том числе внешний – $37,5 млрд, а совокупный – почти 2 трлн грн, или $76,3 млрд.

Правительство Украины в конце августа этого года пересмотрело среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга в отношении к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего долга вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предполагает до конца следующего года достичь 52% и до конца 2020 года иметь долг не более 49% ВВП.