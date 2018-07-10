Импортный газ для Украины подорожал

0 комментировать
Украинские предприятия в июне импортировали газ по средней цене $266 тыс. за куб. м

Украинские предприятия в июне импортировали газ по средней цене $266 тыс. за куб. м

Средняя цена импортного газа для украинских предприятий в июне составила $266,35 (6 960 грн) за тысячу куб. м.

Такие данные обнародованы на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

В сравнении с предыдущим месяцем (май-2018) цена июньского импорта газа повысилась на 2,4%.

Согласно данным МЭРТ, в январе 2018 года цена импортного газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,9 (7,8 тыс. грн), в феврале – $276,9 (7,4 тыс. грн), в марте – $274,6 (7,2 тыс. грн), в апреле – $309,9 (8,1 тыс. грн), в мае – $260 (6,8 тыс. грн).

Ранее главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в мае 2018 года составила 14,2 тыс. грн/тонна, что на 7,5% больше, чем в апреле 2018 года (13,2 тыс. грн/тонна).

.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове