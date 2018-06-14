Импортный газ для Украины резко подешевел

В Украине упала цена на импортный газ

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе на территорию Украины в мае 2018 года составила $260 (6,8 тыс. грн) за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Таким образом, цена майского импортного газа на 16,1% ниже апрельского, когда она составила $309,9 (8,1 тыс. грн) за 1 тыс. куб. м.

Как отмечает агентство Интерфакс-Украина, апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

Согласно данным МЭРТ, в январе 2018 года цена импортного газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,9 (7,8 тыс. грн), в феврале – $276,9 (7,4 тыс. грн), в марте – $274,6 (7,2 тыс. грн), в апреле – $309,9 (8,1 тыс. грн).

Ранее главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в мае 2018 года составила 14,2 тыс. грн/тонна, что на 7,5% больше, чем в апреле 2018 года (13,2 тыс. грн/тонна).