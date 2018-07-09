Украина резко увеличила потребление газа

В первом квартале 2018 года потребление газа в Украине выросло на 7% (+0,84 млрд куб. м) – до 13,6 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В сравнении с четвертым кварталом 2017 года потребление газа в Украине выросло на 35% (+3,49 млрд куб. м).

Кроме того, по данным ведомства, бытовые потребители Украины использовали 5,7 млрд куб. м газа, что на 3% (0,2 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в сравнении с четвертым кварталом 2017 года потребление газа населением выросло на 56% (+2,1 млрд куб. м).

Доля потребления населением газа в первом квартале этого года составила 42% от общего объема.