Санкции действуют. Евросоюз отказался от 90% российской нефти 2 января, 13:31 Матти Маасикас, посол ЕС в Украине (Фото:Estonian Foreign Ministry / Flickr)

Европейские санкции наносят и будут наносить значительный ущерб российской экономике и Кремлю. ЕС радикально снизил энергетическую зависимость от России.

Об этом заявил Матти Маасикас, посол ЕС в Украине в интервью Укринформу.

«ЕС принял девять пакетов санкций, которые были тщательно разработаны, чтобы подорвать способность России финансировать войну. Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а следовательно, и лишение Москвы соответствующих доходов», — сказал он.

Видео дня

Маасикас отметил, что Россия может продавать свою нефть на другие рынки, но доходы от таких продаж ограничены тем фактом, что Россия вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель — российская нефть продается по цене примерно на $30 ниже, чем в среднем по миру.

«Кроме того, и это, пожалуй, самый важный момент, такое постепенное эмбарго на нефть и сокращение импорта газа освобождает Европу от энергетической зависимости от России», — отметил посол.

По его словам, санкции ЕС в настоящее время касаются 1386 физических лиц и 171 организации в России и Беларуси.

Маасикас ожидает, что в 2022 году ВВП России упадет на 11%, а инфляция вырастет на 22%.

«Россия также страдает от неспособности производить „умные“ продукты. В вопросе передовых технологий она на 45% зависит от Европы, на 21% — от США, и только на 11% — от Китая. В то же время экспорт из ЕС и США закрыт», — добавил посол.