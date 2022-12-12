«Есть две цели». Министр финансов США объяснила настоящие причины введения ценового потолка на российскую нефть 12 декабря, 08:29 Джанет Йеллен, министр финансов США (Фото:Simone Fontana via Flickr)

Введение потолка цен нароссийскую нефть в $60 за баррель преследует две цели: снизить доходы РФ для затруднения финансирования войны против Украины и удержать мировые цены на нефть в умеренном диапазоне.

Об этом в интервью CBS завила министр финансов США Джаннет Йеллен.

«Первая цель — ограничить доходы, которые получает Россия. И мы хотим убедиться, что они не получат непредвиденной прибыли», — сказала она.

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В то же время, по словам Йеллен, вторая цель касается американцев и стран по всему миру, она заключается в том, чтобы поставки российской нефти на рынок продолжались.

«Итак, это две наши цели: снизить доходы России, затруднить им ведение войны и удерживать мировые цены в умеренном диапазоне и избегать скачков», — резюмировала министр.

Она также отметила, что ограничение цен предусматривает довольно тонкий баланс, но после недели действия новых санкций «пока все хорошо».

Ранее сообщалось, что Кремль в ответ на санкции рассматривает вариант введения минимальной цены на российскую нефть.