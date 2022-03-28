Деловые храбрецы. Несмотря на обстрелы, киевский бизнес восстанавливает работу, количество работающих объектов постоянно растет 28 марта, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Несмотря на то, что в столичной сети маникюрных салонов Bunny Nail Cafe в Киеве осталось примерно 10% персонала, компания пару недель назад вернулась к работе (Фото:Bunny Nail Cafe)

Столица пытается вернуть себе часть мирной жизни и под звуки сирен тревоги приступить к работе, постоянно расширяя спектр доступных для киевлян услуг

«Нам в директ в Instagram начали писать клиенты, работаем ли мы», — рассказывает Антонина Кролевец, управляющая сетью маникюрных салонов Bunny Nail Cafe в столице.

По ее словам, война полностью лишила дохода семьи многих мастеров ее сети. И хотя из всего персонала Bunny Nail Cafe в Киеве осталось около 10%, компания вернулась к работе.

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«Я привезла одной из работниц ключи и спросила: если кто-нибудь захочет — [прийти из посетителей] выйдешь? — рассказывает Кролевец. — Она согласилась, мол, буду хоть что-нибудь зарабатывать».

Так с 13 марта сеть снова заработала, хоть и в ограниченном режиме: в каждом салоне есть по одному-два мастера, работающих по полдня.

Более месяца столица находится под российскими ракетными ударами, но, несмотря на это, город пытается вернуть себе часть мирной жизни и под звуки сирен тревоги осторожно войти в рабочий ритм.

«На карте [столицы] почти 400 предприятий. Киев работает!», — написал 18 марта в своем телеграмм-канале Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА. Департамент информационно-коммуникационных технологий создал специальную карту, на которую нанесены локации предприятий столицы. Здесь же название, адрес, часы работы и контакты, карта постоянно обновляется.

По данным КГГА, 26 марта работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка.

Всю эту информацию, собранную и структурированную, сегодня можно найти в приложении Киев цифровой. Из довоенного инструмента для покупки билетов в транспорте и оплаты парковки после 24 февраля он превратился в комплексное приложение, облегчающее горожанам жизнь в нынешних условиях.

Здесь можно найти карту бомбоубежищ, работающие АЗС, ближайший открытый продуктовый магазин или получить официальную информацию от госорганов или Генштаба Вооруженных сил и перечислить средства на армию.

Среди вернувшихся к работе ресторан Mimosa Brooklyn Pizza в центре Киева, хотя и формат его изменило военное положение. Пиццерия работает с 12 до 16 часов, и теперь ее меню скромнее по сравнению с мирным временем: здесь предлагают только два вида пиццы, что можно заказать с собой.

Это далеко не единственное заведение общественного питания, открытое в Киеве. По данным компании Poster, специализирующейся на автоматизации процессов в ресторанной сфере, в столице работает примерно каждое пятое заведение.

Также в Киеве частично возвращается к работе и крупный бизнес, в частности, логистическая компания Нова пошта, интернет-гигант Rozetka и сеть магазинов Эпицентр. В главном городе страны снова можно посетить стоматолога и косметолога, сдать в ремонт испорченную технику, взять на прокат велосипед и даже купить цветы. Также частично вернулись к работе не только супермаркеты и магазины, но и магазины инструментов, юридические фирмы, химчистки и даже некоторые языковые курсы.

«Барбершоп, некоторые кофейни и киоски цветов, видел шаурму — работает, некоторые парикмахерские, большие магазины, аптеки», — делится наблюдениями киевлянин Клим Браткивский. Также он говорит о работающих заправках и обменниках.

Более половины украинцев, которые имели работу до войны, сегодня ее потеряли, а 40% считают, что их сбережений хватит только на месяц — таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг.

32% представителей малого и среднего бизнеса обладают запасом финансовой устойчивости на несколько месяцев, еще 22% рассчитывают на один месяц, для 9% этот период достигает полугода, для 5% - от одного года, а вот 24% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) уже не имеют резервных финансовых средств. Это уже результаты опроса от Европейской Бизнес Ассоциации, опубликованные в середине марта.

«Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику, — убеждена Юлия Свириденко, первый вице-премьер — министр экономики Украины. — Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановили деятельность, ее возобновили».

Все, кто не на передовой, должны делать как можно больше для обеспечения победы на экономическом фронте, заявляет также премьер-министр Денис Шмигаль. «Страна должна работать. Бизнес должен работать», — говорит глава правительства.

Он также сообщил о ряде послаблений для предпринимателей. Например, с 1 апреля и до прекращения военного положения вместо НДС и налога на прибыль представители бизнеса должны платить государству 2% от оборота — это для тех, у кого этот оборот составляет менее 10 млрд грн. Кроме того, в правительстве решили на период военного положения отменить ряд проверок, а также «обнулить» проценты по популярной программе кредитов для бизнеса " 5−7-9%", увеличив сам размер такого кредита до 60 млн. грн.

Возможность воспользоваться таким кредитом со ставкой 0% рассматривает и управляющая сетью маникюрных салонов Кролевец. И хотя сейчас ни о какой полноценной работе в обычном режиме речь не идет, но в правильности решения начать работу предпринимательница не сомневается.

«Вот мы уплатим налоги, коммунальные, и город уже получит определенные деньги, — объясняет она. — Может, хоть какую аренду сможем оплатить. В каждом звене поступят денежные средства. Сотрудники получат деньги, хоть и не такие, как прежде, но все же смогут оплатить и собственные счета».

Другая предпринимательница Юлия Царан, которая до войны имела кондитерский цех, теперь работает сама — она изготавливает десерты на заказ. «Уже через две недели [с начала войны] стало ясно, что сидеть без работы я не смогу, — говорит Царан. — Во-первых, есть финансовые обязательства (коммуналка, электроэнергия, налоги), и их нужно платить. Во-вторых, делать десерты — это моя страсть».

Найти все составляющие для сладостей в условиях военного времени непросто, ведь сливки, маскарпоне и ягоды не являются товарами первой необходимости, рассказывает кулинарка. Похожая ситуация и с упаковкой: производства закрыты или распродают остатки выпускаемой продукции. Да и с доставкой не все так просто, как в мирное время: есть дни, когда выезжать вообще нельзя.

Впрочем, со своими задачами кондитерка справляется, и клиенты продолжают оставлять отзывы на ее странице.

«Заказы есть, и многие из них не просто для себя, а на подарок близким, — рассказывает Царан. — Одна клиентка написала мне, что это помогает хоть ненадолго вернуться в то время, когда все было мирно и спокойно».

В условиях военного времени непросто найти сливки, маскарпоне и ягоды для сладостей, которые изготавливает Юлия Царан. / Фото: Юлия Царан

Между тем, в западном направлении страны переезжают те, чей бизнес оказался в «горячей» зоне. По состоянию на 21 марта по программе Министерства экономики Украины по релокации производственных объектов из зоны активных боевых действий было перевезено около 40 предприятий разного уровня. 18 компаний уже возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время при поддержке министерства на новое место работы будут перевезены еще около 300 компаний.

Предприниматель Вадим Важинский, владелец трех магазинов SoundMag, специализирующихся на товарах аудиосегмента, в Ивано-Франковск переехал, не дожидаясь чьей-либо помощи. Его бизнес, находящийся в Днепре, Одессе и Киеве, полностью остановился.

«Где-то опасно, а где-то просто люди уехали, — рассказывает Важинский. — И в Киеве с логистикой персонала проблемы».

Хотя спрос теперь в его сфере снизился в разы, но важно иметь хоть какую-нибудь продажу, чтобы поддерживать денежный поток, убежден предприниматель.

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