Киев работает. В столице создали интерактивную карту действующих предприятий и бизнесов 18 марта, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Дым над Киевом после обстрела города, 12 марта 2022 года (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Около 400 предприятий продолжают или возобновили работу в Киеве, несмотря на военное положение.

В приложении Киев Цифровой появилась карта работающего бизнеса столицы. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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«В настоящее время на карте почти 400 предприятий. Киев работает», — отметил Оленич.

Карта также доступна по этой ссылке.

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Как сообщалось, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, в настоящее время в Украине в полном объеме работают только 13% представителей малого и среднего бизнеса, еще 31% приостановили, но хотят возобновить деятельность.

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