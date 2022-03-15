2% от оборота вместо НДС и добровольный ЕСВ. Зеленский анонсировал масштабную налоговую реформу

15 марта, 02:04
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении налоговой реформы из-за войны России против Украины.

Глава государства сообщил, что Кабмин согласовал отмену НДС и налога на прибыли, а также добровольная уплата единого налога для 1 и 2 групп ФЛП.

«Первое — начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса — а это первая и вторая группа ФЛП — ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете — платите, не можете — нет вопросов», — сказал он.

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Зеленский сообщил, что также будут отменены проверки для бизнеса. Глава государства подчеркнул, что это лишь первые шаги.

«Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий продолжалась жизнь. Условие только одно — вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в пределах украинского закона», — заявил Зеленский.

14 марта правительство получило поручение максимально ослабить налоги и убрать все преграды для возобновления работы малого и среднего бизнеса.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Налоги Владимир Зеленский Война России против Украины

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