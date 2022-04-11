Сколько стоит война. Киевская школа экономики посчитала прямые убытки от российского вторжения — инфографика 11 апреля, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Руины жилых домов в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от российского вторжения достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн. Общие потери экономики, понесенные в ходе войны, составляют $564−600 млрд.

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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляют в рамках проекта Россия заплатит команда KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтеры из партнерских организаций, в частности, Центра экономической стратегии, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Трансперенси Интернешнл Украина и ГП Прозорро.Продажи.

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По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п. ) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

В целом, за 47 дней российской агрессии в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 37 тыс. кв. м жилого фонда, 319 детских садов, 546 учебных заведений, 205 медучреждений, 145 заводов и предприятий. Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных здания, 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 8 апреля повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 74 религиозных сооружения и 62 других культурных сооружений.

Инфографика: KSE

Наибольший рост стоимости потерь на минувшей неделе составил рост по статье жилая недвижимость. Вторая по величине — потери активов предприятий. Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость учреждений здравоохранения с учетом структуры этих учреждений (больницы, амбулатории, поликлиники, лаборатории и т. п. ).

Анализ прямых потерь объектов промышленности, задокументированных в публичных источниках, свидетельствует, что наибольшие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение. По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию на 11 апреля достигла $6,25 млрд.

Прямые потери активов предприятий в результате боевых действий, в разрезе отраслей, $ млрд, по состоянию на 11 апреля

Инфографика: KSE

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого командой KSE Institute совместно с Офисом президента и Министерством экономики Украины был создан проект Россия заплатит. Также подать информацию о повреждениях можно с помощью чат-бота или в приложении Киев Цифровой.

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