KFC подсидел McDonald’s на Печерске

Международная сеть быстрого питания KFC откроется на месте закрытого ресторана McDonald’s на бульваре Леси Украинки, 26 возле станции метро Печерская.

Об этом сообщила директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова, передает Retailers.

Договор аренды был подписан спустя чуть больше месяца после закрытия заведения конкурента.

Kentucky Fried Chicken (KFC) - американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующихся на блюдах из курятины. Основанная в 1952 Сегодня сеть KFC представлена в 110 странах мира - более 16 тыс. точек, в которых ежедневно обслуживаются около 12 тыс. посетителей. Главный офис находится в Луисвилле, штат Кентукки.

"КFC уже начал проводить ремонтные работы. Они будут расширять помещение вглубь здания, за счет чего площадь увеличится на 10-15% от существующей (398 кв.м.)", — рассказал представитель владельцев здания Андрей Иоанно.

Он добавил, что открытие ресторана KFC можно ожидать в сентябре.

Напомним, что McDonald's с 10 апреля закрыл один из своих ресторанов в центре Киева – на бульваре Леси Украинки, 26 возле станции метро Печерская.

Первое заведение McDonald's в стране было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников сети в стране насчитывает около 7,5 тыс. чел. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетило около 85 млн чел.