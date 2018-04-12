McDonald's закрыл ресторан в центре Киева

McDonald's решил навсегда закрыть один из своих ресторанов

Компания McDonald's с 10 апреля закрыла один из своих ресторанов в центре Киева – на бульваре Леси Украинки, 26 возле станции метро Печерская.

Решение закрыть ресторан было вынужденым, пояснили в компании МакДональдз Юкрейн Лтд..

"Заведение прекратило работу в связи с окончанием действия договора аренды помещения. Новая предложенная арендная ставка была экономически невыгодной для компании МакДональдз", - сообщила руководитель отдела связей с общественностью компании Анастасия Зражевская в комментарии Интерфакс-Украина.

После закрытия заведения компания перевела его работников в другие рестораны сети.

Ранее сообщалось, что McDonald's в Украине планирует внедрить в новых ресторанах опцию подачи заказа к столику. Первый ресторан с услугой обслуживания столиков официантами планируется открыть в июне 2018 года.

Первое заведение McDonald's в стране было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников сети в стране насчитывает около 7,5 тыс. чел. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетило около 85 млн чел.