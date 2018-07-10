В НБУ прокомментировали снижение инфляции

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что снижение инфляции по итогам июня в годовом измерении было ожидаемым, а ее показатель оказался немного ниже траектории прогноза, опубликованного в инфляционную отчете за апрель.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Это произошло в основном благодаря ощутимому расширению предложения продуктов питания, в том числе сырых, вследствие более благоприятных погодных условий и увеличения импорта", – отметили в Нацбанке.

Кроме того, на темпах роста стоимости импортируемых товаров, а также цен на товары и услуги со значительной импортной составляющей в себестоимости благоприятно сказалось укрепление обменного курса гривни.

При этом, НБУ указывают, что инфляционное давление остается значительным, прежде всего в результате устойчивого потребительского спроса, который поддерживают высокие темпы роста реальной заработной платы.

Так, темпы роста стоимости услуг снизились умеренно (до 14% год к году). Однако, активизация потребительского спроса обусловила ускоренный рост стоимости некоторых услуг (например, туристических услуг, услугу ремонта и т.д.).

В свою очередь замедление роста цен на сырье, в том числе из-за снижения мировых цен, способствовало снижению темпов роста цен на изделия из мяса и молочные продукты, кроме масла, на которое сохранялся высокий внешний спрос.

В НБУ также напомнили, что обновленный прогноз инфляции на 2018-2020 годы будет обнародован 12 июля. Новый подробный макроэкономический прогноз будет опубликован в следующем выпуске инфляционного отчета 19 июля.

Напомним, что в июне 2018 года потребительские цены не изменились. При этом, с начала года их рост составил 4,4%.