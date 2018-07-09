В Украине застыла инфляция

В Украине инфляция снова упала до нуля

В Украине в июне 2018 года потребительские цены не изменились. При этом, с начала года их рост составил 4,4%.

Об этом сообщили в Государственной служба статистики (Госстат).

По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция замедлилась с 11,7% до 9,9% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.

Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% в сравнении с 9,3% по итогам мая.

Ранее сообщалось, что в мае инфляция упала до нуля.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине по итогам 2017 составила 13,7% , ускорились с 12,4% в 2016 году. В 2015-м рост цен был зафиксирован на уровне 43,3%, в 2014 году - 24,9%. Добавим, что в феврале 2018 инфляция составила 0,9% и в январе - 1,5%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции до 8,9% на 2018 год с предыдущего прогноза в 7,3%. В течение следующих двух лет, до 2020 года инфляция снизится до 5%годовых.

В то же время во Всемирном банке предупреждают, что инфляция в Украине в 2018 году может снова превысить ожидания на фоне повышения расходов на оплату труда.