Украинским больницам передали 590 станций Starlink 27 марта, 06:33 Цей матеріал також доступний українською Starlink передали больницам (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министерство здравоохранения сообщило, что украинским медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения передали 590 станций интернета Starlink.



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Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что станции будут использовать во время отключения основной сети. Предоставить станции в больницы удалось благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения с Министерством цифровой трансформации.

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«Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно», — заявил Ляшко.

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня первая партия прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.



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