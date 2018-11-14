В Украине ожидается подорожание кабельного телевидения

Ассоциация правообладателей и поставщиков контента сообщает, что с 1 января 2019 года в Украине подорожают услуги платных телевизионных сервисов.
Кабельное телевидение и IPTV вырастут в цене от 15 до 40%.
Повышение обосновывается необходимостью "увеличения объемов финансирования производства украинского контента, создания Украинской историй, что необходимо для государства".
"Скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию иностранных развлекательных телеканалов для того, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность телевизионной услуги по сравнению с бесплатной эфирной цифрой”, - сообщили в ассоциации.
На сегодняшний день средняя абонентская плата в месяц за предоставление услуг кабельно телевидения составляет 72 гривны.
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