Мобильная реклама опередит интернет и телевидение - исследование

При этом, доля печатной рекламы продолжает сокращаться вместе с тиражами

К 2020 году 30,5% глобальных рекламных инвестиций будет приходиться на мобильную рекламу в сравнении с 19,2% в 2017 году. В 2021 году она может обогнать телерекламу.

Об этом свидетельствуют данные Прогноза рекламных инвестиций от медиакоммуникационного агентства Zenith.

А в денежном эквиваленте инвестиции в мобильную рекламу составят $187 млрд. Это в два раза больше, чем $88 млрд на интернет рекламу на настольных компьютерах, и всего на $5 млрд больше инвестиций в ТВ-рекламу (192 млрд).

Кроме того, в 2017 году ее доля мобильной рекламы выросла на 35%. Ожидается, что к 2020 году она будет составлять 21% ежегодно.

При этом, исследование Zenith Touchpoints ROI Tracker показывает, что традиционные медиа более эффективны для стимулирования отклика среди новых и непостоянных покупателей.

Так, ТВ-реклама более эффективна, чем мобильная - 53% потенциальных покупателей склонны давать отклик на ТВ-рекламу, в то время как 41% реагируют на мобильную.

При этом, доля печатной рекламы продолжает сокращаться вместе с тиражами. Ожидается, что в период 2017-2020 реклама в газетах будет в среднем падать на 5% ежегодно, а в журналах – на 6%.

Publicis One – французская группа компаний, специализирующихся на коммуникациях и рекламе, которая объединяет опыт агентств Publicis Groupe.

Zenith является является частью Publicis Media, одного из четырех центров решений в Publicis Groupe. Компания работает на 90 рынках мира с брендами 21st Century Fox, L'Oréal, Nestlé, Aviva, Coty, Essity, Kering, Lactalis, Oracle, Perrigo и RB.

Touchpoints ROI Tracker – это инструмент Publicis Media для планирования и измерения влияния медиа каналов на маркетинг показатели брендов, основанный на более чем 1 млн опросах потребителей с 2004 года.